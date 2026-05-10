Центробанк выявил больше 1 000 «черных кредиторов» и пирамид

Банк России подвел итоги борьбы с нелегальной деятельностью на финансовом рынке за I квартал 2026 года. Всего выявили 472 «черных кредитора» - на 36% больше, чем в конце 2025 года, отметили в областном минфине.

Чаще всего мошенники практикуют займы в криптовалюте, предлагаемые онлайн. Вне Сети самая распространенный метод - псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины.

Специалисты ЦБ вскрыли также 656 псевдоинвестиционных проектов, из них 454 оказались финансовыми пирамидами. Схема основана на обещании сверхприбылей от вложений в криптовалюту и новейшие разработок в области искусственного интеллекта.

По инициативе регулятор в интернете заблокировали более 1,3 тыс. сайтов нелегальных кредиторов и свыше 3,6 тыс. - финансовых пирамид.

На рынок ценных бумаг аферисты выходят не так охотно, как прежде: псевдосделок с ценными бумагами стало меньше на 19%. Эффекта удалось достигнуть за счет борьбы с псевдоброкерами и «форекс-дилерами».

В Пензенской области в 2025 году ЦБ обнаружил 4 организации с признаками нелегального кредитора и 2 финансовые пирамиды.