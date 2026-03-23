Назван срок запуска главного городского фонтана в Пензе

Главный городской фонтан в Пензе должен заработать к майским праздникам. Об этом заявил глава областного центра Олег Денисов.

«На выходных «Пензавтодор» приступил к расконсервации: освободили правую и левую пешеходные зоны, разбираем зимний короб над чашей фонтана. А дальше - полная диагностика оборудования, чистка чаши, монтаж насадок и подсветки», - написал он на своих страницах в соцсетях в понедельник, 23 марта.

Ранее сообщалось, что на подготовку фонтана к запуску в 2026 году выделили 5,5 млн рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона. Его итоги еще не подведены. Заказчиком работ выступает «Пензавтодор».

Тогда уточнялось, что нужно провести диагностику гидротехнического сооружения, наладить работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменить 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировать высоту 128 струй, отремонтировать неисправные кабели в чаше фонтана и др.

В прошлом году процесс расконсервации фонтана начался также в марте, а с 1 мая он заработал. Спустя 4 с половиной месяца, 15 сентября, сооружение стали готовить к зиме.