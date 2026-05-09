Губернатор поздравил пензенцев с главным праздником в году

В субботу, 9 мая, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил всех жителей региона с Днем Победы.

«81 год назад советский народ Великой Победой завершил самую кровопролитную войну в истории человечества. Наши деды и прадеды разгромили нацистскую Германию и ее союзников, подарив мир и свободу новым поколениям», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Из Пензенской области на фронт ушли 312 тысяч человек, 190 тысяч из них не вернулись обратно. Оставшиеся в тылу работали на пределе сил, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

Пензенцы сдали для помощи раненым 15 тонн крови. Жители области внесли в фонд обороны 129 млн советских рублей, 4,5 кг золота и 38 кг серебра. На эти деньги закупили вооружение для армии.

На счету жителей Сурского края 50 000 боевых орденов и медалей, 242 земляка удостоены звания Героя Советского Союза, 50 являются полными кавалерами ордена Славы. Более 600 рабочих и инженеров пензенских предприятий отметили государственными наградами за самоотверженный труд в годы войны.

«Потомки победителей не отступят перед неонацизмом, возродившимся при поддержке коллективного Запада. Участники специальной военной операции защищают территориальную целостность родной страны, наше право на свободу и независимость.

Как сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ, Президент России Владимир Владимирович Путин, мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам.

Никому не позволим разобщить нас, переписать историю, стереть нашу память, сломить наш дух. Поздравляю вас с самым главным в году праздником! С Днем Победы, земляки!» - обратился к жителям региона Олег Мельниченко.