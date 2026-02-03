В Пензе ускорят утверждение регламента перемещения машин

Процесс устранения коммунальных аварий в Пензе осложняется из-за машин, оставленных поблизости. Об этом во вторник, 3 февраля, заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Вчера бригада энергетиков не могла начать восстанавливать подачу отопления, пока не были убраны автомобили, припаркованные на улицах Чкалова и Ново-Тамбовской», - отметил глава региона.

Он поручил администрации Пензы ускорить утверждение регламента перемещения транспорта, препятствующего работе спецтехники.

«Прошу управление УМВД, ГИБДД, прокуратуру оперативно включиться в работу, это очень важный документ», - подчеркнул губернатор.

Прорыв на трубопроводе в районе Чкалова, 51, случился утром 2 февраля. Без отопления и горячей воды, по официальным данным, остались более трех десятков домов и социальные учреждения. Кроме того, температура воды в тепловых сетях снизилась в центре города.

Для проведения ремонта перекрыли проезжую часть на участке улицы Чкалова от Куйбышева до Красной. В 14:24 стало известно о завершении сварочных работ и начале заполнения системы теплоснабжения горячей водой.

В тот же день прорывы обнаружились на улицах Нахимова (Заводской район) и Клары Цеткин (Шуист). Их устранили к концу дня.

По словам губернатора, коммунальные аварии были вызваны морозами.