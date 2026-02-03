Для пензенских водителей бензин менее доступен, чем для мордовских

Пензенская область попала в число 25 регионов РФ, в которых бензин дорог для жителей. За год цена на топливо в Сурском крае поднялась на 10,1%.

Такие данные приводятся в рейтинге регионов России по доступности бензина, составленном экспертами ria.ru. В исследовании они опирались на сведения об объеме бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц, а также стоимости топлива в декабре 2025-го.

Пензенская область заняла 63-е место из 85. На среднюю зарплату пензенские автомобилисты могли приобрести 949 л горючего в месяц при цене в 60,19 руб. за 1 л.

Более доступен бензин для жителей таких соседних регионов, как Ульяновская область и Республика Мордовия. Первая расположилась на 57-й строчке: на среднемесячную зарплату водители могут залить 985 л при цене 60,03 руб. Мордовия заняла 59-е место с показателями 965 л и 58,99 руб.

Ниже Пензенской области в рейтинге оказались Саратовская (67-я строка, 932 л по стоимости 60,91 руб.) и Тамбовская (73-е место, 877 л, 60,70 руб.).

Самым доступным бензином в стране могут похвастаться Москва (1-е место, 2 528 л, 61,43 руб. за л) и Чукотский автономный округ (2-е место, 2 463 л, 74 руб.), а в конце рейтинга находятся Дагестан (612 л, 68,99 руб.) и Ингушетия (601 л, 62,40 руб.).