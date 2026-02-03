На очередной этап ремонта парка Белинского выделили 84 млн руб.

В Пензе на очередной этап благоустройства парка Белинского, запланированный на 2026 год, выделили 84 млн рублей.

Предполагается привести в порядок вход на территорию со стороны улицы Лермонтова, сообщили в городской администрации.

Преображение ждет клумбу вокруг бюста великого критика и аллею Белинского. Также в планах сделать детскую игровую площадку и благоустроить прогулочные аллеи вокруг аттракционов.

Ремонт будет идти в весенне-летний период.

«В парке любят отдыхать и жители, и гости нашего города, важно, чтобы он продолжал функционировать в период ремонтных работ. Необходимо минимизировать неудобства для посетителей», - заявил глава Пензы Олег Денисов.

Он поручил подчиненным проработать этот вопрос с подрядчиком.

Благоустройство парка стартовало в 2023 году. Отремонтировали участок зеленой зоны от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария. Там появились фонтан, качели, новые скамейки.

В 2024-м обновляли участок парка от планетария в сторону танцплощадки и реконструировали саму танцплощадку. Этот этап не получилось завершить в срок.

В 2025-м специалисты частично заменили покрытия аллей Ленинской и Белинского, Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Лермонтова, а также фонари, установили скамейки и урны, информационные стенды, проложили канализацию, сети связи, озеленили территорию, оформили клумбы. Работы на этом этапе тоже не закончили в срок.