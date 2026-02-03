Жалобы пензенцев на уборку снега примут по номерам горячей линии

Областная прокуратура организовала горячую линию, на которой принимают обращения, касающиеся уборки снега.

Пензенцы могут сообщить о нарушениях в данной сфере, пожаловаться на действия или бездействие управляющих организаций и учреждений, ответственных за содержание имущества многоквартирных домов и автомобильных дорог.

Звонки ждут во вторник и среду, 3 и 4 февраля, с 9:00 до 13:00 по номерам:

- 8 (8412) 36-80-30 (по вопросам очистки крыш и придомовой территории);

- 8 (8412) 36-79-94 (о ненадлежащем содержании автомобильных дорог).

В этом году зима выдалась снежной. В последний раз непогоду принес южный циклон. Снегопад длился с 30 января по 1 февраля. За это время выпало от 19 до 49 мм осадков, это практически 3 декадные нормы.