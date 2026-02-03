Жалобы пензенцев на уборку снега примут по номерам горячей линии

Общество

Жалобы пензенцев на уборку снега примут по номерам горячей линии
Печать
Telegram

Областная прокуратура организовала горячую линию, на которой принимают обращения, касающиеся уборки снега.

Пензенцы могут сообщить о нарушениях в данной сфере, пожаловаться на действия или бездействие управляющих организаций и учреждений, ответственных за содержание имущества многоквартирных домов и автомобильных дорог.

Звонки ждут во вторник и среду, 3 и 4 февраля, с 9:00 до 13:00 по номерам:

- 8 (8412) 36-80-30 (по вопросам очистки крыш и придомовой территории);

- 8 (8412) 36-79-94 (о ненадлежащем содержании автомобильных дорог).

В этом году зима выдалась снежной. В последний раз непогоду принес южный циклон. Снегопад длился с 30 января по 1 февраля. За это время выпало от 19 до 49 мм осадков, это практически 3 декадные нормы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
снег уборка прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!