В Пензе пункт обогрева стал работать круглосуточно

Общество

В Пензе пункт обогрева стал работать круглосуточно
Печать
Telegram

В Пензе из-за морозов пункт обогрева работает в круглосуточном режиме, сообщили во вторник, 3 февраля, в городской администрации.

Учреждение действует на базе городского центра срочной социальной помощи. Оно расположено в 5-м Виноградном проезде, 22.

«Здесь лица без определенного места жительства и граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации, могут получить горячее питание и теплую одежду», - добавили в администрации.

Справочную информацию о работе пункта можно узнать по номеру 44-00-03.

Пензенская область на этой рабочей неделе находится под влиянием холодного и сухого воздуха из Арктики. Ожидается температура на 8-13 градусов ниже климатической нормы. Потепление прогнозируется 6 февраля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бродяга погода мороз
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!