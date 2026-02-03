В Пензе пункт обогрева стал работать круглосуточно

В Пензе из-за морозов пункт обогрева работает в круглосуточном режиме, сообщили во вторник, 3 февраля, в городской администрации.

Учреждение действует на базе городского центра срочной социальной помощи. Оно расположено в 5-м Виноградном проезде, 22.

«Здесь лица без определенного места жительства и граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации, могут получить горячее питание и теплую одежду», - добавили в администрации.

Справочную информацию о работе пункта можно узнать по номеру 44-00-03.

Пензенская область на этой рабочей неделе находится под влиянием холодного и сухого воздуха из Арктики. Ожидается температура на 8-13 градусов ниже климатической нормы. Потепление прогнозируется 6 февраля.