4 февраля в 5 микрорайонах Пензы отключат счет

В среду, 4 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в районе Митрофановской церкви, в Арбекове, на Южной Поляне, в Междуречье и Заре.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Березовский пер., 8, 8а, 8Б, 10а, 11, 11а, 15а, 17, 17/29, 19, 21;

- ул. Верхне-Вишневая, 4-8, 10-22 (четные);

- пр-д Водопьянова, 20-29, 31-36, 38-41, 43, 45-64, 66, 68;

- ул. Кутузова, 19-52, 54-62, 64;

- 1-й Оранжерейный пр-д, 1-5, 11-19 (нечетные), 23-31 (нечетные);

- 2-й Оранжерейный пр-д, 3, 4;

- ул. Среднекутузовская, 1-13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27;

- ул. Минская, 12;

- ул. Одесская, 5, 7, 9, 11/30;

- ул. Ульяновская, 26.

С 9:30 до 16:30 ресурс не будут подавать на Красную Горку, 36, и Тамбовскую, 35.

С 13:00 до 15:00:

- пр-д Крамского, 1-й Полтавский пр-д, пр-д Тропинина, ул. Боровиковского, ул. Крамского, ул. Полтавская (без уточнений по номерам);

- ул. Книгина, 47;

- ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53;

- ул. Хрустальная, 28, 30, 41;

- ул. Юбилейная, уч. 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488;

- ул. Янтарная, 9, 23.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.