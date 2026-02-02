32 жилых дома в Пензе остались без отопления и горячей воды

32 жилых дома в Пензе остались без отопления и горячей воды
Утром в понедельник, 2 февраля, в Пензе из-за коммунальной аварии жители 32 домов остались без отопления и горячей воды.

«Мы обнаружили дефект на трубопроводе по адресу: Чкалова, 51. Ремонтные бригады уже на месте. Оперативно приступаем к работе», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ремонт планируется завершить до 14:00.

«Мы уже оповестили управляющие компании и ТСЖ о необходимости регулировки внутренних систем зданий», - добавили ресурсники.

Пензенцев попросили соблюдать меры предосторожности вблизи места ремонтных работ.

В ночь на 2 февраля температура воздуха в Пензе упала до -22...-27 градусов. Днем, по прогнозам, термометры покажут -18...-20.

Upd: в 14:24 стало известно о завершении сварочных работ и начале заполнения системы теплоснабжения горячей водой.

