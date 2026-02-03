Движущийся из Саранска в Пензу поезд задерживается на 4 часа

Во вторник, 3 февраля, поезд № 7231, движущийся из Саранска в Пензу, на несколько часов отстал от графика. Причина - неблагоприятные погодные условия, пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Составу пришлось сделать вынужденную остановку в районе станции Верхние Липяги в Лунинском районе.

«В настоящее время поезд следует по маршруту с задержкой около 4 часов», - уточнили в пресс-службе.

Принимаются все возможные меры для сокращения отставания.

Неделей ранее, 27 января, выбился из графика электропоезд, следовавший по маршруту Кузнецк - Пенза-I. Состав был задержан на участке Сюзюм - Елюзань по техническим причинам.