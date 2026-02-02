На улице Чкалова в Пензе перекрыли проезжую часть

На улице Чкалова в Пензе перекрыли проезжую часть
На улице Чкалова в Пензе для устранения утечки на трубопроводе перекрыли проезжую часть. Речь идет об участке от Куйбышева до Красной.

«Просим автомобилистов учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут», - обратилась к водителям ресурсоснабжающая организация.

Прорыв на трубопроводе в районе Чкалова, 51, случился утром в понедельник, 2 февраля. Без отопления и горячей воды, по официальным данным, остались более трех десятков домов и социальные учреждения. Кроме того, температура воды в тепловых сетях снизилась в центре города.

Ресурсники сейчас устраняют последствия аварии, ремонт планируется завершить до 14:00.

За ходом работ и соблюдением нормативных сроков следит прокуратура.

