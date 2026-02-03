Эндокринолог: Фастфуд ухудшает психическое состояние

Ультрапереработанная еда ухудшает психическое состояние человека. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование.

«Ученые проанализировали данные свыше 400 000 человек из 60 стран и нашли простую закономерность: чем больше ультрапереработанной еды - тем хуже психическое состояние», - написала она в своем телеграм-канале.

Речь идет о более частом проявлении депрессивных симптомов, падении концентрации и сложностях с контролированием эмоций.

Виновниками подобных изменений ученые называют сладкие напитки, фастфуд, снеки и чипсы, промышленно приготовленные и сильно обработанные продукты.

По словам врача, перечисленная еда может так влиять на психику из-за дефицита питательных веществ для мозга, наличия добавок и сахара, сопутствующих проблем с микробиотой кишечника.

«К тому же неправильное питание часто приводит к избыточному весу, а затем и к ожирению. А депрессия и ожирение взаимосвязаны», - добавила Зухра Павлова.