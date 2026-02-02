3 февраля в Пензенской области ожидается -33 градуса

3 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -28...-33 градуса (будет преимущественно без осадков); днем ртутные столбики поднимутся до -17...-22 (местами пройдет небольшой снег), а к ночи на среду опустятся до -26...-31 (снова без осадков).

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым, слабым.

Ранее метеорологи сообщили, что в начале февраля в регионе продолжит господствовать суровый антициклон с запада; существенных осадков не ожидается, а вот морозы продолжат крепчать.

В старину подмечали: если 3 февраля стоит ясная погода, то впереди - затяжные морозы и ранняя весна.