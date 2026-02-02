Прорыв на Чкалова: опубликован список домов без отопления

Стали известны адреса домов, в которых утром в понедельник, 2 февраля, из-за коммунальной аварии отключили отопление и горячую воду.

Список следующий:

- ул. Богданова, 33Б;

- ул. Куйбышева, 15а, 21/48, 35, 43, 45а;

- ул. Чкалова, 1, 3, 4, 41;

- ул. Красная, 3, 5а, 7, 9, 11а, 24а, 26, 29;

- ул. Красная/Свердлова, 19/55;

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 11, 20, 22;

- ул. Свердлова, 38, 38а, 40/13, 49, 77, 79а.

Также батареи стали холодными в областном центре спецвидов медпомощи (Куйбышева, 33а), туберкулезной больнице (Ново-Тамбовская, 9), детсадах № 25 (Куйбышева, 25г) и 52 (Куйбышева, 45г, Красная, 26а), школе № 65/23 (Водопьянова, 28), музее народного творчества (Куйбышева, 45) и административном здании на Куйбышева, 47.

«Кроме того, из-за ремонта возможно снижение температуры воды в тепловых сетях в центральной части города», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось об обнаружении дефекта на Чкалова, 51. Ремонт планируется завершить до 14:00.

Upd: в 14:24 стало известно о завершении сварочных работ и начале заполнения системы теплоснабжения горячей водой.