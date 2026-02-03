В 2026 году отремонтируют дорогу между Городищем и Дигилевкой

На 2026 год запланирован ремонт дороги регионального значения, связывающей Городище с селом Дигилевка. Ее длина - 17,45 км.

Заказчиком работ выступит Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. Они начнутся, как только позволит погода, сообщили в минстрое.

Ранее на дороге проводился только ямочный ремонт.

На объекте планируется устранить деформации и разрушения, произвести укладку выравнивающего и верхнего слоев покрытия, восстановить продольный и поперечный профиль.

Будут укреплены обочины, установлены новые знаки и отремонтированы водопропускные трубы.

В 2024 году жители села Дигилевка устраивали забастовку из-за разбитой дороги. Они жаловались, что грузовики, перевозящие щебень, окончательно ее уничтожают.