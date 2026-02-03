Определен порядок назначения выплат детям пропавших бойцов

В России определили порядок назначения ежемесячных выплат детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в зоне СВО, на территориях, где проводятся контртеррористические операции. Соответствующий приказ Минобороны РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ о выплатах детям пропавших без вести или оказавшихся в плену бойцов был подписан 30 мая 2025 года. Поддержка положена несовершеннолетним, а также совершеннолетним: если ребенок очно обучается в образовательной организации (до 23 лет), стал инвалидом до 18 лет.

Им будут перечислять суммы, равные размеру прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. В Пензенской области в 2026-м это 15 432 рубля.

Согласно опубликованному приказу, командир воинской части, где проходит службу захваченный в плен или пропавший без вести боец, проводит разбирательство по этому случаю и в течение суток сообщает о нем в военкомат по месту жительства военнослужащего.

После этого должностное лицо комиссариата обязано в срок не более 3 рабочих дней уведомить детей бойца или их законных представителей о праве на выплату.

Далее дети военнослужащего должны подать в воинскую часть или военкомат заявление о назначении выплат. Соответствующий приказ или отказ в пособии командир части обязан издать в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения.

О появлении приказа о назначении выплат или отказе в них начальник воинской части уведомляет заявителей в срок не более 2 рабочих дней.