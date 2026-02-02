В Пензе выявили дефекты еще на 2 трубопроводах

Проблема с теплосетями на Чкалова, 51, оказалась не единственной. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

«Во время осмотра тепловых сетей обнаружили еще 2 дефекта на трубопроводах - по улицам Нахимова и Клары Цеткин. Ремонтные бригады приступили к их устранению», - предупредили в компании.

Часть домов переводится на теплоснабжение по временной схеме. Это нужно, чтобы уменьшить количество отключений.

По официальным данным, на Шуисте в зону отключения попали дома № 1, 39, 43, 45, 49, 53 и 55 на ул. Клары Цеткин; в Заводском районе - № 45 на ул. Ленина. Пензенцы в Сети сообщают, что в реальности адресов больше.

Завершить работы предполагается до конца дня, далее подача отопления и горячей воды возобновится. В управляющие компании и ТСЖ направлены соответствующие уведомления.

Пензенцев попросили соблюдать меры предосторожности вблизи мест ремонтных работ.

Из-за коммунальной аварии на Чкалова, 51, без тепла и горячей воды остались жилые дома и социальные объекты.