В прокуратуру обратились десятки онкобольных, оставшихся без лекарств

Более 40 обращений поступило за 2 дня на горячую линию, организованную прокуратурой для приема звонков от онкобольных, которым отказали в химиотерапии из-за отсутствия медикаментов.

«По каждому из сигналов незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий, по результатам которых при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Надзорный орган будет контролировать ситуацию до полного разрешения и восстановления прав каждого пациента.

В четверг, 22 января, областной онкодиспансер посетил прокурор Октябрьского района г. Пензы Алексей Дубровин. Он провел личный прием граждан, ответил на их вопросы и принял 5 письменных обращений.

Прокуратура Октябрьского района на системной основе оценивает соблюдение областным онкодиспансером требований законодательства в сфере обеспечения пациентов препаратами. Так, в 2025 году там оштрафовали на 20 000 рублей за нарушения должностное лицо, заставили учреждение обеспечить необходимыми медикаментами 10 человек. Сейчас в суде находится иск прокурора района, требующего взыскать с онкодиспансера в пользу пациента 110 000 рублей в качестве компенсации расходов за самостоятельное приобретение лекарств.

Ранее в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии препаратов. Пациентов просили искать возможность пройти лечение в других регионах. Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В учреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января глава регионального минздрава Вячеслав Космачев заявил, что большая часть медикаментов, необходимых больным раком жителям Пензенской области, уже поступила в онкодиспансер и получена. По его словам, выдача препаратов пациентам продолжается. Министр заверил, что в ближайшие несколько дней ситуация с обеспечением медицинскими препаратами «нивелируется».