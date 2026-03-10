В Пензенской области выявили 64 новых случая гриппа

В Пензенской области выявили 64 новых случая гриппа
В Пензенской области вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: с 2 по 8 марта выявили 2 068 новых случаев, что на 13,9% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 816).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 17,7%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был чуть ниже - 15,8%.

По официальным данным, у 64 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 40 неделей ранее).

Непосредственно в Пензе за 7 дней зарегистрировали около 1 090 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 972 (+12,2%).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в общественных местах.

