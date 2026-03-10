На Окружной проложат сети водоснабжения и водоотведения

В 2026 году в Пензе продолжится комплексное развитие территорий - будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения на улице Окружной. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в MAX по итогам заседания в областном правительстве во вторник, 10 марта.

«В 2027 году планируем завершить строительство, а также спроектировать и построить котельную», - уточнил он.

В 2025-м Пензенской области по решению президиума Правительственной комиссии по региональному развитию РФ выделили казначейские инфраструктурные кредиты. На эти деньги было построено 20 километров новых сетей. «Не помню, чтобы мы делали такие объемы, причем за 5 месяцев. Это очень достойные показатели», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Так, в Кузнецке построили сети водоотведения и котельную для микрорайона «Взлетный», сети водоснабжения и водоотведения для микрорайона «Нарышкино», в Пензе - магистральный водопровод в районе улиц Измайлова и Ново-Казанской.

Общая сумма направленных на эти объекты средств составила около 422 млн рублей.