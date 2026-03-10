В Пензенской области высадят более 37000 сеянцев сосны и дуба

Во второй половине апреля в Пензенской области в очередной раз пройдет акция «Сад памяти», в рамках которой высадят десятки тысяч деревьев.

Общая площадь озелененной территории составит около 28 гектаров.

Речь идет о 27 участках лесного фонда, где посадят более 37 000 сеянцев сосны и дуба, уточнили в региональном правительстве.

В прошлом году в Пензенской области в аналогичных мероприятиях приняли участие более 1 000 человек, они высадили около 60 000 сеянцев сосны обыкновенной и дуба черешчатого.

Акция «Сад памяти» проводится в России с 2020 года. Ее цель - ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.