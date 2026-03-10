Иссинским педагогам не платили за внеурочную деятельность

В Иссинском районе педагоги не получали доплаты за внеурочную деятельность. Справедливость была восстановлена только после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники надзорного органа выявили нарушения при проверке исполнения трудового законодательства.

Оказалось, что доплаты не начислялись 28 работникам учреждений. Задолженность перед ними превысила 310 000 рублей.

Начальнику местного управления образования внесли представление.

После этого нарушения были устранены, педагогам выплатили положенные деньги, сообщили в областной прокуратуре.