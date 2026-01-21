В Пензе открыли горячую линию для онкобольных, оставшихся без лекарств

В прокуратуре ждут звонков от больных раком пензенцев, которым отказали в химиотерапии из-за отсутствия необходимых медикаментов.

Обращения принимают до 23 января включительно. Телефон горячей линии 8 (8412) 45-17-22. 21-го и 22-го числа она работает с 9:00 до 18:00, 23-го - с 9:00 до 16:45.

Также пострадавшие пензенцы могут лично прийти в прокуратуру Октябрьского района по адресу: улица Ленина/9 Января, 29/2.

Горячую линию открыли в рамках проверки, которую надзорное ведомство организовало в онкодиспансере, пояснили в областной прокуратуре. Ситуацией в медучреждении заинтересовались после жалоб пензенцев в Сети на невозможность пройти химиотерапию.

В онкодиспансере отсутствие необходимых препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.