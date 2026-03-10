Пожарные просят пензенцев не поддаваться панике 11 и 12 марта

11 и 12 марта в рамках командно-штабных учений будут отработаны действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров.

В тренировке примут участие сотрудники органов управления и силы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они должны наладить межведомственное взаимодействие при возникновении ЧС.

«Будут отработаны вопросы сбора и оповещения руководящего состава, пройдет строевой смотр сил и средств служб, привлекаемых на ликвидацию последствий паводка и ландшафтных пожаров, отработка практических действий и взаимодействия всех служб», - пояснили в областном ГУ МЧС России.

Жителей региона попросили не поддаваться панике и соблюдать спокойствие при виде пожарных машин с включенной звуковой сигнализацией.

С 31 марта в Пензенской области начнется пожароопасный сезон, который продлится до 15 октября включительно.

Ранее сообщалось, что от ландшафтных пожаров могут пострадать 75 152 жителя 8 196 домов в Заречном, в Белинском, Вадинском, Городищенском, Каменском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Никольском, Пензенском и Шемышейском районах. В Пензе в зону риска попадают 25 453 домов, где живут 509 513 человек.

В 2025 году (по данным на ноябрь) в регионе произошло 22 лесных пожара общей площадью 16 гектаров.