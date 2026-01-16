Оставили без химиотерапии: в Пензе проверяют работу онкодиспансера

Общество

Оставили без химиотерапии: в Пензе проверяют работу онкодиспансера
Печать
Telegram

В Пензе прокуратура организовала проверку после жалоб в Сети о том, что онкодиспансер оставляет пациентов без химиотерапии.

«Ситуация в Пензенском областном онкологическом диспансере перешла все границы человечности. Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Надзорное ведомство оценит деятельность ответственных должностных лиц онкодиспансера, а также регионального минздрава по соблюдению законодательства о льготном лекарственном обеспечении, сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут меры реагирования, направленные на устранение нарушений. Виновных привлекут к ответственности.

«Вопросы обеспечения прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение находятся на особом контроле органов прокуратуры области», - подчеркнули в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пациент лекарство прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!