Оставили без химиотерапии: в Пензе проверяют работу онкодиспансера

В Пензе прокуратура организовала проверку после жалоб в Сети о том, что онкодиспансер оставляет пациентов без химиотерапии.

«Ситуация в Пензенском областном онкологическом диспансере перешла все границы человечности. Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Надзорное ведомство оценит деятельность ответственных должностных лиц онкодиспансера, а также регионального минздрава по соблюдению законодательства о льготном лекарственном обеспечении, сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований примут меры реагирования, направленные на устранение нарушений. Виновных привлекут к ответственности.

«Вопросы обеспечения прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение находятся на особом контроле органов прокуратуры области», - подчеркнули в ведомстве.