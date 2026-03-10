11 марта в Пензенской области ожидается до +7 градусов

11 марта в Пензенской области ожидается до +7 градусов
11 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...-8 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем ртутные столбики поднимутся до +2...+7, осадки прекратятся. К ночи на четверг похолодает до -1...-6 градусов.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер (7-12 метров в секунду), который доставит в регион теплый и сухой воздух.

Ранее метеорологи предупредили, что Пензенская область окажется под влиянием антициклона, «под лучами весеннего солнца столбик термометра расположится в области положительных значений».

В старину подмечали: если 11 марта дует южный или юго–западный ветер, грядет потепление.

