Причину отсутствия лекарств для онкобольных пензенцев объяснили

В областном онкологическом диспансере объяснили отсутствие препаратов для больных раком тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

Пензенцы продолжают жаловаться на странице губернатора во «ВКонтакте» на то, что не могут получить нужное лечение.

«Когда будет решена проблема в онкологическом диспансере? Когда будут лекарства? Приходишь делать химию, а в ответ - лекарств нет. «Ищите, где сделать химию в других городах, сами». Как смертельно больной человек, измученный болезнью и очередями, должен сам искать себе место в клиниках Москвы или Самары?» - написала жительница региона.

Ей ответил представитель онкодиспансера.

«В настоящее время имеются проблемы с отсутствием ряда лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в стационаре, что в свою очередь связано с несостоявшимися аукционами на поставку в 2026 году. Данные аукционы не состоялись по причине отсутствия поданных заявок поставщиками на момент подведения итогов аукциона», - сообщил он.

По словам представителя медучреждения, сейчас организация в экстренном режиме принимает меры по поиску поставщиков и повторно размещает аукционную документацию для закупки препаратов.

Ранее стало известно, что после жалоб в Сети на невозможность пройти химиотерапию прокуратура организовала проверку в онкодиспансере.

Надзорное ведомство оценивает деятельность ответственных должностных лиц медучреждения, а также регионального минздрава по соблюдению законодательства о льготном лекарственном обеспечении.