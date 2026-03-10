В Росреестре рассказали о приходящих пензенцам на «Госуслугах» извещениях

Жителям Пензенской области, получившим в личный кабинет на «Госуслугах» или по электронной почте уведомление о начале выполнения комплексных кадастровых работ (ККР), не стоит паниковать, предупредили в Росреестре.

«Это официальное сообщение, и оно не связано с мошенничеством или взломом личного кабинета», - уточнили в областном управлении.

Рассылка извещений проводилась в минувшие выходные. Она пришла жителям региона, которые являются собственниками объектов недвижимости, расположенных в зоне проведения ККР.

Комплексные кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, исключения дублирующих записей в ЕГРН, исправления реестровых ошибок.

«Информирование правообладателей о ККР в соответствии с законодательством - это одна из наших главных задач. Напоминаю, что мы не используем СМС-уведомления и мессенджеры. ККР проводятся за счет бюджетных средств, запрос паролей или оплаты - признаки мошенников. В уведомлениях также указаны контактные номера телефонов, чтобы обеспечить связь исполнителя работ и правообладателя недвижимости, вы всегда можете позвонить и задать все вопросы», - пояснила руководитель областного управления Росреестра Оксана Романова.

В 2026 году ККР федерального значения будут проводиться на территории 899 кадастровых кварталов.