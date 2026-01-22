Онкобольным пензенцам начали выдавать необходимые препараты

Большая часть медикаментов, необходимых больным раком жителям Пензенской области, уже поступила в онкодиспансер и получена, сообщил в четверг, 22 января, глава регионального минздрава Вячеслав Космачев.

По его словам, выдача препаратов пациентам продолжается.

Часть лекарств еще не поступила, поставку держат «на ручном контроле». Космачев заверил, что в ближайшие несколько дней ситуация с обеспечением медицинскими препаратами «нивелируется».

Ранее в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств. Пациентов просили искать возможность пройти лечение в других регионах.

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.