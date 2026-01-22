Онкобольным пензенцам начали выдавать необходимые препараты

Общество

Онкобольным пензенцам начали выдавать необходимые препараты
Печать
Telegram

Большая часть медикаментов, необходимых больным раком жителям Пензенской области, уже поступила в онкодиспансер и получена, сообщил в четверг, 22 января, глава регионального минздрава Вячеслав Космачев.

По его словам, выдача препаратов пациентам продолжается.

Часть лекарств еще не поступила, поставку держат «на ручном контроле». Космачев заверил, что в ближайшие несколько дней ситуация с обеспечением медицинскими препаратами «нивелируется».

Ранее в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств. Пациентов просили искать возможность пройти лечение в других регионах.

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лекарство пациент минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!