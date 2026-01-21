«За гранью человечности»: СКР изучит ситуацию в онкодиспансере

Следственный комитет отреагировал на жалобы жителей Пензенской области на отсутствие лекарств в онкодиспансере. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Ситуация в Пензенском областном онкологическом диспансере перешла все границы человечности. Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах, сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Следователи определят все обстоятельства сложившейся ситуации и результативность принимаемых мер по ее разрешению. «Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения здравоохранения по организации лекарственного обеспечения», - проинформировали в областном управлении СКР.

Ранее в прокуратуре открыли горячую линию для онкобольных, оставшихся без лекарств. Обращения принимаются до 23 января включительно по телефону 8 (8412) 45-17-22. 21-го и 22-го числа линия работает с 9:00 до 18:00, 23-го - с 9:00 до 16:45.

Надзорное ведомство также организовало проверку после жалоб пензенцев на невозможность пройти химиотерапию.

В онкодиспансере отсутствие необходимых препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.