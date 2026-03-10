Уровень воды в реках Суре и Пензе пока остается в пределах нормы

По данным на вторник, 10 марта, уровень воды в реках Суре и Пензе находится в пределах нормы. Об этом начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов заявил на заседании в городской администрации.

«Сотрудники проверили состояние гидротехнических сооружений. На данный момент вопросов к функционированию ГТС нет», - добавил он.

Глава Пензы Олег Денисов отметил, что пока прогноз по паводковой ситуации благоприятный. «Но мы будем ориентироваться на фактические погодные условия», - подчеркнул чиновник.

В ближайшие дни температура воздуха повысится, что увеличит риск подтопления отдельных территорий в областном центре.

«Подъем уровня воды ожидается в третьей декаде марта или в начале апреля. Районные администрации и УК заготавливают мешки с песком и трапы», - уточнили в пресс-службе мэрии.