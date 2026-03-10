Уровень воды в реках Суре и Пензе пока остается в пределах нормы

Общество

Уровень воды в реках Суре и Пензе пока остается в пределах нормы
Печать
Telegram

По данным на вторник, 10 марта, уровень воды в реках Суре и Пензе находится в пределах нормы. Об этом начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов заявил на заседании в городской администрации.

«Сотрудники проверили состояние гидротехнических сооружений. На данный момент вопросов к функционированию ГТС нет», - добавил он.

Глава Пензы Олег Денисов отметил, что пока прогноз по паводковой ситуации благоприятный. «Но мы будем ориентироваться на фактические погодные условия», - подчеркнул чиновник.

В ближайшие дни температура воздуха повысится, что увеличит риск подтопления отдельных территорий в областном центре.

«Подъем уровня воды ожидается в третьей декаде марта или в начале апреля. Районные администрации и УК заготавливают мешки с песком и трапы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
паводок половодье погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!