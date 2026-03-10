Сало и печень: из Пензы отправили продукты для бойцов СВО

Сало и печень: из Пензы отправили продукты для бойцов СВО
Пензенская епархия отправила новую партию гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области - 5 тонн.

В ее состав вошли продукты питания (в том числе 150 кг намазки из сала и 26 кг замороженной печени), одежда и обувь, постельные принадлежности, одеяла, матрасы, подушки, маскировочные сети, строительные материалы, окопные свечи, печь, лекарства.

Участие в сборах гуманитарного груза приняли прихожане пензенских храмов, представители организаций и неравнодушные жители Пензы.

В Валуйках действует православное сестричество, оказывающее поддержку военнослужащим группы «Север», пояснили в епархии.

Предыдущую партию гуманитарного груза отправили из Пензы 7 февраля.

