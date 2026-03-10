В Пензе на вакцину от пневмококка готовы потратить более 60 млн

В Пензе на вакцину для профилактики пневмококковых инфекций готовы потратить более 60 000 000 рублей. Поиск поставщика стартовал на портале госзакупок во вторник, 10 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона, составляет 60 653 136 рублей. Заказчиком выступает областной центр спецвидов медпомощи.

Предполагается приобрести 40 123 дозы раствора для внутримышечного и подкожного введения по 1 511,68 рубля за штуку.

В срок до 30 ноября поставщик обязан будет предоставлять вакцину в течение 5 рабочих дней по заявке заказчика. Препарат закупят за счет средств федерального и областного бюджетов, уточняется в документации.

Пневмококковая инфекция - это целый комплекс заболеваний, вызываемых пневмококком. Он поражает легкие, бронхи, уши, пазухи носа.