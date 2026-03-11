Задержка рейсов из-за плана «Ковер»: куда обращаться пассажирам

Задержка рейсов из-за плана «Ковер»: куда обращаться пассажирам
В среду, 11 марта, в аэропортах Пензы, Нижнекамска, Самары, Казани и Ульяновска из-за ограничения использования воздушного пространства задержались рейсы.

Соблюдение прав пассажиров на комплекс услуг, полагающихся в таких случаях, контролирует транспортная прокуратура.

«В случае нарушений люди могут обратиться к дежурному прокурору по номеру +7 (910) 796-59-45», - отметили в Приволжской транспортной прокуратуре.

О введении плана «Ковер» и ограничении на прием и выпуск самолетов в Пензенской области Росавиация сообщила в 1:38.

Временный запрет на использование воздушного пространства был снят лишь через несколько часов, около 5:30.

