В Пензенской области почти 20 лет не индексируют выплату за долгий брак
Единовременная выплата супругам, имеющим стаж непрерывной совместной жизни 50 и более лет со дня заключения брака, была введена в Пензенской области почти 20 лет назад и с тех пор ни разу не индексировалась. На это обратила внимание жительница Пензы, оставив комментарий на странице губернатора во «ВКонтакте».

Закон о введении выплаты в 5 000 рублей был подписан в июле 2007 года Василием Бочкаревым, который тогда возглавлял регион.

«Прошло 18 лет, а сумма все та же. Смешная сумма. Что это - 12,5 млн рублей выплачено за 2025 год юбилярам!!! Многие пары не доживают до такого праздника. Если возможно, прошу изучить этот вопрос и внести свои предложения», - написала пензячка во «ВКонтакте», обращаясь к действующему губернатору Олегу Мельниченко.

Ей ответил представитель минтруда и соцзащиты. «Изменение размера выплаты в данный момент не планируется», - сообщил он.

Специалист также обратил внимание пензячки, что из 14 субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, деньги золотым юбилярам платят только в пяти.

