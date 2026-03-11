С 15 марта в Пензенской области запретят выход на лед водоемов

Общество

С 15 марта в Пензенской области запретят выход на лед водоемов
Печать
Telegram

С воскресенья, 15 марта, в Пензенской области будет запрещен выход на лед водоемов.

«Весенний лед тает неравномерно, образуя участки различной толщины. Он становится рыхлым, пористым, меняет цвет, становясь белым, серым или бурым», - предупредили в региональном ЦУР.

Передвигаясь по такой неустойчивой поверхности, люди рискуют оказаться в холодной воде.

В МЧС напомнили, что ранней весной опасно подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на краю обрывистого берега, находиться на мостиках, плотинах и запрудах, пытаться измерить глубину водоема, ходить по льдинам или кататься на них.

Тем, кто все же попал в беду, следует громко позвать на помощь, раскинуть руки в стороны и постараться ухватиться за лед, затем медленно заползти на льдину грудью. Выбравшись, человек должен ползком двигаться в ту сторону, откуда он пришел. При этом действовать необходимо быстро, чтобы не потерять сознание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лед водоем мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!