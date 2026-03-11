С 15 марта в Пензенской области запретят выход на лед водоемов

С воскресенья, 15 марта, в Пензенской области будет запрещен выход на лед водоемов.

«Весенний лед тает неравномерно, образуя участки различной толщины. Он становится рыхлым, пористым, меняет цвет, становясь белым, серым или бурым», - предупредили в региональном ЦУР.

Передвигаясь по такой неустойчивой поверхности, люди рискуют оказаться в холодной воде.

В МЧС напомнили, что ранней весной опасно подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на краю обрывистого берега, находиться на мостиках, плотинах и запрудах, пытаться измерить глубину водоема, ходить по льдинам или кататься на них.

Тем, кто все же попал в беду, следует громко позвать на помощь, раскинуть руки в стороны и постараться ухватиться за лед, затем медленно заползти на льдину грудью. Выбравшись, человек должен ползком двигаться в ту сторону, откуда он пришел. При этом действовать необходимо быстро, чтобы не потерять сознание.