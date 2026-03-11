Сезон активности клещей начнется в третьей декаде марта

По прогнозам Роспотребнадзора, сезон активности клещей в 2026 году начнется после 20 марта. Пиковый период намечается с конца мая до середины июня, при этом возможны вариации в зависимости от климатической зоны.

В южных регионах, в частности, к медикам обратились уже около 100 человек, пострадавших от укусов, половина из них - жители Краснодарского края и Крыма. Впрочем, пока что показатели в 1,5 раза ниже, чем в 2025-м.

В Пензенской области в 2025 году членистоногие проснулись довольно рано: первый укус был зарегистрирован уже 9 марта, пострадал житель Бессоновского района. В 2026-м обращений к врачам пока нет.

В последние несколько лет начало эпидемического сезона в регионе приходится на вторую-третью декаду марта.

Область является эндемичной по иксодовому клещевому боррелиозу. Заболеваемость регистрируется чаще в Пензе, Бековском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Кондольском, Лунинском, Малосердобинском и Никольском районах.