Отключения света 12 марта: адреса в Пензе, Засечном, Мичуринском

В четверг, 12 марта, в части домов в Засечном, пос. Мичуринском, пензенском микрорайоне Автодром Вираж, Терновке, Ахунах и районе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Арбекове отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. 1-я Дальнереченская, 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40; ул. 2-я Дальнереченская, 1-6, 8-13, 15, 17, стр. 57, стр. 58; ул. 1-я Заозерная, 3-8; ул. 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24; ул. 2-я Заозерная, 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6; ст. Кривозеровка, стр. 82; ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, стр. 102, 106, 109, з/у 27а; ул. Родниковая, 8, 10, стр. 12, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 63; пер. Родниковый, 2-5; ул. 8 Марта (в пос. Мичуринском), 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.

С 8:30 до 16:00:

- с. Засечное, ул. Озерная, 2а, 4, 4Б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

C 8:30 до 16:30:

- ул. Лодочная, 3а, 3Б, 5-19; пр-д Лодочный, 1-9;

- ул. Лядова, 1Б, 3; ул. Стасова, 7, 7а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Терновского, 203, 207, 209; 4-й пр-д Терновского, 2.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Большая Арбековская, 54-66 (четные), 101, 101а, 101Б, 105, 107; ул. Большая Поляна, 4, 6, 8, 9-12, 15, 15а, 16, 18-25, 29-31; ул. Виражная, 30Б, 30в, 32а, 34а, 34Б, 34в, 36, 44, 46, 47, 48, 50; ул. Переходная, 6, 17, 17а, 19-32, 34; ул. Хорошая, 48-53, 55-60/1, 62, 63, 65-67, 70-

76, 78, 80, 90/1, 92, 92а; ул. Ясная, 10, 12, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55.