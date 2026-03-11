У памятника Победы в Пензе выставили Пост № 1

В Пензе торжественно открылась военно-патриотическая акция «Пост № 1», сообщил зампредседателя областного правительства Артем Николаев.

Ее суть заключается в несении почетного караула у мемориалов в честь павших в Великой Отечественной войне.

В среду, 11 марта, молодежь региона заступила в караул у Вечного огня на проспекте Победы - у Монумента воинской и трудовой славы.

В течение года аналогичные мероприятия будут проходить не только в Пензе, но и в муниципальных образованиях области - у мемориальных досок, бюстов героев и памятных сооружений, перечислил Артем Николаев.