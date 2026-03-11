На ул. Гагарина завершился ремонт лаборатории больницы № 6

Общество

На ул. Гагарина завершился ремонт лаборатории больницы № 6
Печать
Telegram

В Пензе завершился ремонт лаборатории клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина, расположенной на улице Гагарина, 24.

Здесь заменили электропроводку, напольное покрытие, уложили новый кафель, смонтировали подвесной потолок, установили современные осветительные приборы в каждом помещении.

«Мы сделали все возможное, чтобы создать оптимальные условия для работы медицинского персонала и обеспечить пациентам высокий уровень качественного и доступного обслуживания. После обновления рабочие зоны лаборатории стали намного просторнее, светлее и комфортнее», - отметил главврач больницы Дмитрий Максимов.

По его словам, теперь лаборатория полностью соответствует санитарным и техническим требованиям.

В областном минздраве напомнили, что сейчас на базе больницы № 6 идет монтаж модульной конструкции стационарного отделения скорой медицинской помощи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лаборатория ремонт минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!