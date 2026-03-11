Выбрана дата для проведения областного субботника

В Пензенской области с 11 марта стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, анонсированный накануне. Дата обозначена в указе губернатора.

Предполагается, что месячник продлится до 25 апреля. На этот день намечен субботник, на проведение которого население, коллективы предприятий и организаций должны организовать руководители органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы. Им в свою очередь соответствующие рекомендации должны дать руководители исполнительных органов Пензенской области.

В указе прописаны и другие задачи, которые необходимо выполнить во время месячника.

В их числе рыхление и ворошение снега на территории населенных пунктов, его вывоз с общественных территорий; очистка ливневой канализации и колодцев, водопропускных труб; проведение еженедельных «санитарных пятниц» на подведомственных территорий; высадка зеленых насаждений и др.

В 2025 году месячник по благоустройству стартовал в Пензенской области 10 марта. Он должен был закончиться 12 апреля общим субботником, но был продлен до 10 июня.