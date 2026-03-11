В России хотят ввести крупные штрафы за «крестопад»

В России предлагают ввести административную ответственность за намеренное «затирание» на изображениях храмов, других объектов религиозного назначения и официальных геральдических знаков. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале марта и находится на рассмотрении.

Штрафы для граждан составят от 5 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 100 000, для юрлиц - от 100 000 до 300 000.

Авторы законопроекта в пояснительной записке напомнили: ранее был принят и вступил в силу закон о запрете на использование в СМИ, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов.

Несмотря на запрет, «крестопад» продолжается: изображения объектов религиозного назначения без религиозных символов используются при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе в Сети.

Введение штрафов, по мнению инициаторов законопроекта, станет последовательным шагом в работе по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей.