Город

Территорию новых проектов «Рисана» патрулируют больше 10 раз в сутки

Печать
Telegram

Группы быстрого реагирования и пешие патрули в среднем 12-15 раз в сутки проверяют территорию проектов «Рисана», где реализована система «Рисан Безопасность».

Если нужно среагировать на ту или иную ситуацию, сотрудники выезжают вне графика - дополнительно. Причем патрулирование, как и выезды, осуществляется круглосуточно, каждый день. В спокойном режиме объекты осматривают раз в 2-2,5 часа.

Группа быстрого реагирования или пеший патруль обходят внешний периметр, двор и внутридомовую территорию. Они проверяют работоспособность оборудования и выявляют коммунальные проблемы, оценивают состояние мест общего пользования: лифтов, холлов, гостевых санузлов. Сотрудники охранной службы отслеживают, нет ли повреждений общедомового имущества, а если есть, то фиксируют их и передают данные коллегам, чтобы установить виновника.

Территорию новых проектов «Рисана» патрулируют больше 10 раз в сутки

В жилых комплексах «Рисана», охваченных системой безопасности нового поколения, работает примерно 6 400 камер. Они эшелонированы по значимости для более эффективной работы. За происходящим в режиме 24/7 следит собственный круглосуточный центр видеомониторинга.

В число камер включены не только отдельно установленные, но и те, что входят в состав домофонов и терминалов «виртуальный консьерж», с помощью которых можно пообщаться с операторами центра безопасности. Через них сотрудники получают около 100 обращений в сутки.

Территорию новых проектов «Рисана» патрулируют больше 10 раз в сутки

Важная особенность собственной системы безопасности «Рисана» состоит в том, что ключи жителей персоницифированы - операторы могут сверить, кто заходит по ключу. Также они защищены от копирования и блокируются при потере, все это затрудняет вход посторонних на территорию.

Жители «Рисана», которые знакомы с более ранними проектами, отмечают, что внедрение системы безопасности нового поколения позволило вывести на новый уровень контроль доступа и спокойствие на территории.

«Рисан Безопасность» обслуживает кварталы вот уже 4 года, за это время структура расширилась с одного проекта до восьми. Также она будет внедрена на всех объектах, которые есть в продаже. Ознакомиться с ними можно на сайте risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети