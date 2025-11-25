Территорию новых проектов «Рисана» патрулируют больше 10 раз в сутки

Группы быстрого реагирования и пешие патрули в среднем 12-15 раз в сутки проверяют территорию проектов «Рисана», где реализована система «Рисан Безопасность».
Если нужно среагировать на ту или иную ситуацию, сотрудники выезжают вне графика - дополнительно. Причем патрулирование, как и выезды, осуществляется круглосуточно, каждый день. В спокойном режиме объекты осматривают раз в 2-2,5 часа.
Группа быстрого реагирования или пеший патруль обходят внешний периметр, двор и внутридомовую территорию. Они проверяют работоспособность оборудования и выявляют коммунальные проблемы, оценивают состояние мест общего пользования: лифтов, холлов, гостевых санузлов. Сотрудники охранной службы отслеживают, нет ли повреждений общедомового имущества, а если есть, то фиксируют их и передают данные коллегам, чтобы установить виновника.
В жилых комплексах «Рисана», охваченных системой безопасности нового поколения, работает примерно 6 400 камер. Они эшелонированы по значимости для более эффективной работы. За происходящим в режиме 24/7 следит собственный круглосуточный центр видеомониторинга.
В число камер включены не только отдельно установленные, но и те, что входят в состав домофонов и терминалов «виртуальный консьерж», с помощью которых можно пообщаться с операторами центра безопасности. Через них сотрудники получают около 100 обращений в сутки.
Важная особенность собственной системы безопасности «Рисана» состоит в том, что ключи жителей персоницифированы - операторы могут сверить, кто заходит по ключу. Также они защищены от копирования и блокируются при потере, все это затрудняет вход посторонних на территорию.
Жители «Рисана», которые знакомы с более ранними проектами, отмечают, что внедрение системы безопасности нового поколения позволило вывести на новый уровень контроль доступа и спокойствие на территории.
«Рисан Безопасность» обслуживает кварталы вот уже 4 года, за это время структура расширилась с одного проекта до восьми. Также она будет внедрена на всех объектах, которые есть в продаже. Ознакомиться с ними можно на сайте risan-penza.ru.
Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.
