Экономист развеял миф о самом выгодном вложении денег

Чтобы не зависеть от пенсии, многие думают о вложениях, однако самый популярный вариант - квартира под сдачу - является не самым правильным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
Эксперт обратил внимание на то, что на сегодня средняя страховая пенсия, по данным Соцфонда, составляет около 23 тысяч рублей в месяц. При этом средняя инфляция за последние годы держится на уровне 7–8 процентов в год, а рост цен на коммунальные услуги и продукты стабильно превышает этот показатель, подчеркнул он. Чтобы не зависеть от пенсии, Паулаускас порекомендовал подумать о вложениях.
Говоря о таком вложении, как сдача квартиры в аренду, эксперт показал, что такой способ дает прибыль всего в 4,1 процента в год от стоимости объекта. Однако даже если квартира немного подорожает, реальная доходность после инфляции едва достигает нуля, подчеркнул он.
«Для сравнения, безрисковые инструменты сегодня дают больше. Средняя ставка по вкладам - 14,4 процента годовых, по ОФЗ - около 14,5 процента. После уплаты 13 процентов НДФЛ остается примерно 12,5 процента. То есть миллион рублей на депозите или в облигациях принесет около 125 тысяч чистыми за год. Квартира за 12 млн в этом случае давала бы такой же доход, если бы арендная плата достигала 125 тысяч в месяц, что на массовом рынке нереалистично», - объяснил Паулаускас.
По мнению эксперта, распределение капитала по трем направлениям дает более сбалансированный результат. При этом такие активы ликвидны, не требуют ухода и не зависят от рынка аренды, подчеркнул он.
«Рынок жилья остается инструментом защиты от девальваций, но не источником высокой прибыли. При нынешних ставках выгоднее фиксировать доход в рублевых инструментах - облигациях и вкладах. Реальная доходность выше, а риски и затраты ниже. При грамотном распределении средств можно обеспечить себе ежемесячный доход, сопоставимый с хорошей зарплатой, и не зависеть от пенсионных выплат» - заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее член Станислав Паулаускас заявил, что в текущих условиях на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.
Новости по теме
- Россиян предупредили о рисках при покупке ранее подаренной квартиры
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- В Кузнецке 2 детским врачам вручили ключи от квартир
- Часть россиян освободят от НДФЛ при продаже жилья
- Число проживающих в квартире кошек или собак захотели ограничить
- В выписку ЕГРН теперь вносят «пожизненных жильцов»
- 17% пензенцев предпочитают этажи с 1-го по 5-й
- Пензенцам предлагают оформить ипотеку до возможных ограничений
- «Дни ипотеки»: квартира в новостройке - от 10 000 руб. в месяц
- Время покупать: «Территория жизни» предлагает квартиры от 2,6 млн руб.
Последние новости
- В российских вузах студентов захотели учить родительству
- Россиянка попала в реанимацию после приема ванны
- Юг России атаковали более двухсот украинских беспилотников. Трое погибли, повреждены десятки домов
- Россияне начали отказываться от платежей лицом
- Россиян предупредили об опасности новогодних открыток в мессенджерах
- Россиян предупредили о росте цен в салонах красоты
- В России призвали запретить песни Меладзе
- Названо условие для завершения СВО в 2026 году
- Врач назвала опасное последствие выщипывания волос в носу
- Женщина похудела на 19 килограммов из-за оскорблений матери
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!