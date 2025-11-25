Экономист развеял миф о самом выгодном вложении денег

25.11.2025 | 11:26

Чтобы не зависеть от пенсии, многие думают о вложениях, однако самый популярный вариант - квартира под сдачу - является не самым правильным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Эксперт обратил внимание на то, что на сегодня средняя страховая пенсия, по данным Соцфонда, составляет около 23 тысяч рублей в месяц. При этом средняя инфляция за последние годы держится на уровне 7–8 процентов в год, а рост цен на коммунальные услуги и продукты стабильно превышает этот показатель, подчеркнул он. Чтобы не зависеть от пенсии, Паулаускас порекомендовал подумать о вложениях.

Говоря о таком вложении, как сдача квартиры в аренду, эксперт показал, что такой способ дает прибыль всего в 4,1 процента в год от стоимости объекта. Однако даже если квартира немного подорожает, реальная доходность после инфляции едва достигает нуля, подчеркнул он.

«Для сравнения, безрисковые инструменты сегодня дают больше. Средняя ставка по вкладам - 14,4 процента годовых, по ОФЗ - около 14,5 процента. После уплаты 13 процентов НДФЛ остается примерно 12,5 процента. То есть миллион рублей на депозите или в облигациях принесет около 125 тысяч чистыми за год. Квартира за 12 млн в этом случае давала бы такой же доход, если бы арендная плата достигала 125 тысяч в месяц, что на массовом рынке нереалистично», - объяснил Паулаускас.

По мнению эксперта, распределение капитала по трем направлениям дает более сбалансированный результат. При этом такие активы ликвидны, не требуют ухода и не зависят от рынка аренды, подчеркнул он.

«Рынок жилья остается инструментом защиты от девальваций, но не источником высокой прибыли. При нынешних ставках выгоднее фиксировать доход в рублевых инструментах - облигациях и вкладах. Реальная доходность выше, а риски и затраты ниже. При грамотном распределении средств можно обеспечить себе ежемесячный доход, сопоставимый с хорошей зарплатой, и не зависеть от пенсионных выплат» - заключил собеседник «Ленты.ру».

