Старт продаж в ЖК «Чаадаев»: квартиры от 3,2 млн рублей

25.11.2025 | 12:43

ГК «Территория жизни» объявляет о старте продаж квартир в новом строении ЖК «Чаадаев». Это современный жилой комплекс, возведенный в рамках редевелопмента территории в Северо-Восточном планировочном районе.

Старт продаж - лучшее время для покупки. Сейчас стоимость квартиры с отделкой, кухней и техникой начинается от 3,2 млн рублей! * Купить недвижимость можно, воспользовавшись семейной ипотекой со сниженной ставкой (полная стоимость кредита - 20,819–21,026%) от 4,6% годовых **. Ежемесячный платеж составит 13 000 рублей **.

Кроме выгодной цены на квартиры, у ЖК «Чаадаев» есть еще несколько преимуществ.

Например, близость к центру города - всего 10 минут езды. Это объективный плюс для будущих жителей. Благодаря многополосной магистрали поддерживается высокий уровень транспортной доступности. При этом «Чаадаев» остается спокойным и современным районом.

Авторская архитектура жилого комплекса тоже преимущество. «Все будет урбанично» - эта фраза стала девизом проекта крупнейшего застройщика Пензенской области. Силуэты семи новых жилых домов смогут стать архитектурной доминантой, которая привлечет внимание гостей и жителей района. Фасады со строгой геометрией форм - воплощение современного минимализма с акцентом на функциональность.

На первых этажах разместятся коммерческие предприятия. Это удобно и для жителей, и для бизнесменов: первые получают качественные услуги и товары, а вторые - постоянный клиентский трафик.

ЖК «Чаадаев» - это не только дома, но и благоустроенные общественные пространства. Одним из мест притяжения станет новый пешеходный бульвар с озеленением и благоустройством. Там установят скамейки и малые архитектурные формы.

Полностью готовая отделка в квартире - это возможность для покупателя заселиться, не тратя ни времени, ни денег.

В строениях ЖК «Чаадаев» представлена отделка «Все включено. Серия 25». В нее входят:

- прочный ламинат светлого тона;

- флизелиновые обои с возможностью покраски;

- надежные межкомнатные двери;

- натяжные потолки и еврокарнизы;

- точечное освещение с яркими светильниками;

- современные розетки и выключатели;

- надежная входная дверь;

- сантехника и санфаянс от известных производителей;

- стиральная машина;

- кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой (духовой шкаф, вытяжка, варочная панель).

Дополнительный плюс - smart-планировки любого формата и площади. Их главное преимущество - возможности для использования и оптимизации места. Так, в одной комнате можно предусмотреть рабочую зону, отвести пространство для домашних занятий йогой и детских игр.

Ознакомиться с квартирой поможет рум-тур.

Менеджеры команды ГК «Территория жизни» ответят на вопросы о «Чаадаеве». От желающих получить консультацию ждут заявок на сайте или звонков по номеру единого кол-центра компании 203-000.

Больше информации о проекте - на сайте жкчаадаев.рф и территорияжизни.рф.

* В рамках акции старта продаж ЖК «Чаадаев» указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,76 кв. м) - 3 243 240 рублей, расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, ул. Складская. Количество квартир ограничено. В акции участвует 10 квартир. Застройщик - ООО СЗ «Ч1». Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф. Подробности по телефону +7(8412) 203-000 и на сайте https://территорияжизни.рф/. Организатор акции - ООО «МК». Срок действия с 25.11.2025 до 15.12.2025.

** ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. Ознакомьтесь с условиями кредита! Ставка 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 20,819-21,026%. Изучите все условия кредита на сайте domclick.ru в разделе «Ипотека - Ипотека на новостройку - Ипотечные программы».

Расчет проведен для 1-комнатной квартиры (32,76 кв. м), расположенной в строении № 2 (1-й этап), по адресу: г. Пенза, ул. Складская. В отделку «Все включено. Серия 25» входит: ламинат, обои, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс, натяжные потолки с точечным освещением, установлен кухонный гарнитур, включая варочную панель и духовой шкаф. При передаче квартиры поставляется стиральная машина. В квартире установлены розетки и выключатели.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.