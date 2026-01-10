Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 января

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 января
Печать
Telegram

В воскресенье, 11 января, в Пензенской области сохранится гололед, местами пройдут осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 11-е число температура воздуха опустится до -8…-13 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

Утром будет около -7, вероятны осадки. Днем прогнозируется облачная погода, в некоторых районах пройдет небольшой или умеренный снег.

Скорость юго-восточного ветра достигнет 8-13 м/с. Уличный термометр покажет -1…-6 градусов.

В народе 11 января примечали: если в этот день кружила вьюга, предстоит дождливое лето. Луна, закрытая дымкой, означала, что на неделе придут холода.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!