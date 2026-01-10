Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 января

В воскресенье, 11 января, в Пензенской области сохранится гололед, местами пройдут осадки, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 11-е число температура воздуха опустится до -8…-13 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

Утром будет около -7, вероятны осадки. Днем прогнозируется облачная погода, в некоторых районах пройдет небольшой или умеренный снег.

Скорость юго-восточного ветра достигнет 8-13 м/с. Уличный термометр покажет -1…-6 градусов.

В народе 11 января примечали: если в этот день кружила вьюга, предстоит дождливое лето. Луна, закрытая дымкой, означала, что на неделе придут холода.