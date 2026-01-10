Алименты при назначении детского пособия рассчитают по-новому

С 1 марта 2026 года в России размер алиментов, который государство рассматривает как доход при определении права на детское пособие, будет рассчитываться по-новому.

Сейчас при учете этого источника доходов семьи используют привязку к МРОТ (минимальному размеру оплаты труда), но уже в марте примут во внимание другой показатель - среднемесячную номинальную зарплату в регионе за предыдущий год.

«Если сейчас, например, при неоформленных алиментах или устной договоренности в доход семьи для соцорганов могла засчитываться сумма в размере 25% от МРОТ (что составляло 5 610 рублей в 2025 году), то с марта 2026 года за основу будет браться существенно более высокий региональный показатель», - пояснил в беседе с изданием «Газета.ru» депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Доли от дохода останутся на прежнем уровне: 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двоих детей, половина - на троих и более детей.

В некоторых случаях новая методика приведет к трехкратному росту учитываемых доходов семьи.

По данным Росстата, в январе - июле 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в организациях Пензенской области составила 64 549 рублей. Размер МРОТ - 22 440 рублей.