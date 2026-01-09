Врачи рассказали, как заставить себя работать после праздников

После длительных новогодних каникул некоторые испытывают так называемую праздничную депрессию. Причины такого состояния - злоупотребление алкоголем, нарушение сна, застолья, приводящие к снижению «гормонов счастья» дофамина и серотонина.

Врачи областной больницы имени Н. Н. Бурденко рассказали, как побороть праздничную депрессию и заставить себя включиться в работу.

Для повышения продуктивности в первую очередь требуется наладить режим сна. Спать нужно не менее 8 часов, так заряд бодрости будет гарантирован.

Кроме того, следует нормализовать питание. Специалисты посоветовали сократить в рационе количество жиров и белков, отдавать предпочтение нежирному мясу - птице, морепродуктам. Также необходимо употреблять больше клетчатки, чтобы наладить работу кишечника.

«Желательно сократить количество быстрых углеводов и сладкого, если есть возможность, лучше полностью отказаться от газированных напитков и сладких пакетированных соков», - порекомендовали медики.

Обилие тяжелой пищи на праздники подрывает здоровье. Для восстановления нужно пить больше обычной воды, употреблять компоты, морсы, кисель. Алкоголь на время восстановления лучше совсем исключить.

Избавиться от праздничной депрессии поможет и увеличение физических нагрузок. По словам врачей, активность должна быть продолжительной, но не интенсивной. Например, можно заняться ходьбой - тело в тонусе поддержит расстояние в 5-6 км.