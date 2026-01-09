В Пензе усилят контроль за состоянием дворов

В Пензе не сбавляют темпов борьбы с последствиями снегопадов. За оставшиеся дни новогодних каникул в областном центре должны обеспечить подходы и подъезды к школам и детсадам, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов в пятницу, 9 января.

Он поручил главам администраций районов обратить внимание на расчистку внутриквартальных дорог. Пензенцы много жалуются в Сети на заваленные снегом проезжие части.

Кроме того, по словам Денисова, необходимо усилить контроль за состоянием дворов.

«Основные нарекания жителей касаются деятельности нерадивых УК, нужно активнее привлекать к ответственности руководителей, которые не торопятся организовать работу», - написал чиновник.

Следует продолжить участие в уборке и объектам торговли: не складировать снег на территории, а вовремя вывозить его.

9 января на улицы Пензы вышли 110 спецмашин и 130 человек. Олег Денисов отметил, что автомагистрали привели в порядок и коммунальщикам предстоит заняться пешеходными зонами.